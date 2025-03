Koperprijs stijgt tot boven de 10.000 dollar per ton

Volgens persbureau Bloomberg steeg de koperprijs op de Londense metaalmarkt naar 10.046 dollar per ton, waarna de prijs weer iets terugzakte. Daarmee is die prijs in Londen dit jaar al ongeveer 14 procent gestegen. Trump gaf het ministerie van Handel vorige maand opdracht onderzoek te doen naar heffingen op koper. Zakenbanken als Goldman Sachs denken dat er importtarieven van 25 procent kunnen komen tegen het einde van dit jaar.

Koper wordt veel gebruikt in de industrie, bouw en telecomsector. Ook is het metaal van groot belang voor de energietransitie door gebruik in bijvoorbeeld laadpunten voor elektrische auto’s, windmolens en zonnepanelen. Vanwege deze vele toepassingen geldt koper als barometer voor de wereldeconomie.

De koperprijs krijgt waarschijnlijk ook steun van de zwakkere dollar, omdat het metaal daardoor goedkoper wordt voor handelaren met andere valuta’s. Dit leidt doorgaans tot een grotere vraag, wat de prijs kan opdrijven.

Door de prijsstijging wordt koper ook aantrekkelijker voor dieven, die bijvoorbeeld toeslaan op het spoor, op bouwterreinen en bij zonneparken en hoogspanningsmasten.