Utrecht kan doorgaan met plan voor aanwijzen windmolenlocaties

Binnenland

De provincie Utrecht kan het plan om plekken voor windturbines aan te wijzen in drie Utrechtse gemeenten verder uitwerken. Een motie waarin Gedeputeerde Staten werden opgeroepen dit besluit terug te draaien, kreeg in de Statenvergadering van woensdag onvoldoende steun. De motie was ingediend door de fracties van BBB, PVV, UtrechtNu!, Forum voor Democratie en 50PLUS.