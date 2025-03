EU wijst Apple en Alphabet op overtreden van wet digitale markt

Economie

De Europese Commissie heeft Apple en Alphabet, het moederbedrijf van Google, erop gewezen dat ze zich in sommige gevallen niet houden aan de wet digitale markten (Digital Markets Act). In het geval van Alphabet gaat het om de Google zoekmachine, waarin Alphabet zijn eigen diensten voorrang geeft. Winkels, hotelboekingen, transport of sportnieuws van Alphabet komt daarmee bovenaan de zoekresultaten in Google Search te staan.