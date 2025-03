Nieuwe KlokkenWiki biedt informatie over luidklokken en carillons

Het platform is een initiatief van Museum Klok & Peel in het Brabantse Asten en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Het symposium ”Klokken en Erfgoed op internet” in Asten op 21 maart markeert de komst van KlokkenWiki.

Rainer Schütte, conservator klok bij het museum en projectleider van KlokkenWiki: „De RCE beschikt over een databank waarin alle klokken van Nederland zijn geïnventariseerd. Wij mochten een plan bedenken voor de publieke ontsluiting van die catalogus. In Museum Klok & Peel leefde eenzelfde wens voor wat betreft de eigen klokkendocumentatie.” Schütte hoopt dat KlokkenWiki ertoe bijdraagt dat Nederland zijn klokkencultuur blijft koesteren. „Mensen beseffen vaak niet dat de wereld van het zingende brons een enorme brok cultuurgeschiedenis herbergt.”

De uit 15.000 klokken bestaande catalogus van het RCE die een plek in KlokkenWiki heeft gekregen, wordt naar verwachting in de toekomst verrijkt door de gebruikers van de site. Twee moderatoren van Museum Klok & Peel – klokkenconservator Schütte en kunsthistorica Elly van Loon-Van de Moosdijk – zullen de aanvullingen beoordelen. Op dit moment is de basisinformatie al verrijkt met bijna 21.000 artikelen.

Zie klokkenwiki.nl.