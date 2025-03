Neutraal Oostenrijk gaat nauwer met NAVO optrekken

„De NAVO en de Oostenrijkse regering hebben recent overeenkomsten getekend om nauwere samenwerking en het delen van vertrouwelijke en gevoelige informatie van de inlichtingendiensten te bevorderen”, liet het westerse bondgenootschap dinsdag weten. „Cruciale partnerschappen helpen de alliantie sterker te maken en de Euro-Atlantische veiligheid te versterken.”

Oostenrijk is sinds de jaren negentig een partner van de NAVO en trekt al veel met de alliantie op. Die beschermt het Alpenland, dat omringd wordt door NAVO-lidstaten en het neutrale Zwitserland, in de praktijk. Maar veel Oostenrijkers hechten erg aan de ‘neutrale’ status en er leeft in politiek en samenleving ook van oudsher wel begrip voor Rusland. Die positie, en het gastheerschap van allerlei internationale organisaties, leverde Wenen de reputatie van diplomatieke luisterpost én spionnennest op.

De net aangetreden regering van centrumrechts, centrumlinks en liberalen heeft aangekondigd meer geld te willen steken in defensie en militaire samenwerking met Europese bondgenoten te zoeken.