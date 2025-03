Lustrum Orgelmarathon gevierd in Amsterdamse Westerkerk

Evan Bogerd, Arjen Leistra, Matthias Havinga, Toon Hagen en Geerten Liefting nemen afwisselend plaats op de orgelbank. De Orgelmarathon begint om 12.00 uur. Elk heel uur begint een nieuw concert van drie kwartier.

Samuël Strijbis is de initiatiefnemer van de Orgelmarathon: „Toen de coronacrisis vijf jaar geleden begon, ontstond spontaan het idee voor een Orgelmarathon. De eerste editie was een livestream vanuit de evangelisch-lutherse Kerk in Den Haag. Daarna hebben veel organisten meegewerkt aan tientallen livestreams op verschillende locaties en iedere keer luisterden duizenden mensen mee. We zijn bezig om een compilatie van vijf jaar Orgelmarathon te maken. Deze compilatie zullen we op Youtube zetten.” ****

Vanwege de waardering voor het concept door publiek en organisten werd besloten om na de coronaperiode geen punt achter de Orgelmarathon te zetten. De Orgelmarathon ging in fysieke vorm verder. Volgens Strijbis is het evenement is niet alleen geschikt voor echte orgelliefhebbers, maar laat het ook toeristen kennismaken met het orgel. Wat de initiatiefnemer opvalt, is de collegialiteit onder de deelnemende organisten. „Totaal verschillende organisten weten elkaar telkens weer te inspireren of te motiveren tot grootse programma’s.” Diversiteit kenmerkt ook deze editie. Zo komt muziek van onder meer Bach, Bossi, Matter, Mendelssohn, Alain, Dupré, Duruflé en Liszt voorbij.

De Orgelmarathon valt tegenwoordig onder verantwoordelijkheid van Vox Humana, een stichting die dit jaar haar 25-jarig jubileum viert. Strijbis is bestuurslid van Vox Humana. De toegang tot het evenement op 5 april is gratis. Er is wel een collecte. Zie voxhumana.nl voor het programma.