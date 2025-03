AEX-index zet herstel voorzichtig voort

De hoop op een spoedig einde van de oorlog in Oekraïne zorgt echter voor enig optimisme. Trump is van plan om dinsdag met de Russische president Vladimir Poetin te praten over het beëindigen van de oorlog.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 916,02 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 877,41 punten. De beurzen in Londen en Parijs stegen tot 0,3 procent. De DAX in Frankfurt won 0,4 procent. De Bondsdag, het Duitse parlement, stemt dinsdag over het omvangrijke infrastructuur- en defensiefonds van 500 miljard euro.