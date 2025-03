Rechter VS wil opheldering na uitzetting migranten

De uitzettingen vonden afgelopen weekend plaats. De autoriteiten gebruikten een wet uit 1798 die snelle uitzetting mogelijk maakt. De rechtsgeldigheid daarvan wordt aangevochten voor de rechter en daarom was opdracht gegeven de uitzettingen tijdelijk te staken. Rechter James Boasberg zei ook dat vluchten met migranten die al onderweg waren moesten omkeren.

Volgens de krant The New York Times leidde dit maandag tot een gespannen zitting toen dat vervolgens niet gebeurde. Een advocaat van het ministerie van Justitie zou herhaaldelijk hebben geweigerd om iets inhoudelijks over de vluchten te zeggen. Hij beriep zich op „nationale veiligheid”.

Het ministerie heeft volgens de krant ook geprobeerd de zitting te laten annuleren en Boasberg van de zaak te halen. De rechter wil nu schriftelijke bevestiging dat er geen vluchten zijn vertrokken nadat zijn bevel van kracht werd.

De zogenoemde grens-tsaar Tom Homan suggereerde ondertussen op televisie dat uitzettingen sowieso zullen doorgaan. „We stoppen niet,” zei hij in het programma Fox & Friends. „Het maakt me niet uit wat de rechters denken en het maakt me niet uit wat links denkt. We komen eraan.”