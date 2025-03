Trump geeft toestemming om meer stroom uit kolen op te wekken

„Ik geef mijn regering toestemming om onmiddellijk energie te gaan produceren met MOOIE, SCHONE STEENKOOL”, schreef Trump in een bericht op sociale media. Het is nog niet duidelijk hoe zijn decreet op sociale media het Amerikaanse beleid zal beïnvloeden. Trump heeft al een uitvoerend bevel ondertekend waarin hij een nationale energienoodtoestand afkondigde en het milieuagentschap Environmental Protection Agency (EPA) opdroeg om de productie en distributie van fossiele brandstoffen te verhogen.

Steenkool is goed voor ongeveer 15 procent van de elektriciteitsopwekking in de VS, volgens gegevens van energiebureau Energy Information Administration. Dat is ruim de helft minder dan in 2000. De daling van het aantal kolencentrales komt door milieuvoorschriften van de overheid die ze onrendabel hebben gemaakt en door concurrentie van duurzame alternatieven en goedkoop aardgas.

De Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken Doug Burgum zei vorige week dat de regering overwoog noodbevoegdheden te gebruiken om kolencentrales die gesloten zijn te heropenen en te voorkomen dat andere sluiten. Ook volgens de minister van Energie Chris Wright werkt de regering aan een „marktgebaseerd” plan om de sluiting van kolencentrales tegen te gaan. De voorstanders van kolencentrales hebben betoogd dat het openhouden van de centrales de energiekosten zou kunnen verlagen en voldoende energie zou kunnen leveren aan datacenters voor kunstmatige intelligentie, die veel stroom nodig hebben.

China heeft kolencentrales gebruikt om de productie van bijvoorbeeld zonnepanelen en halfgeleiders te bevorderen en de economische groei aan te jagen. Het land is daardoor de grootste uitstoter ter wereld geworden. Tussen 1990 en 2020 verviervoudigde het Chinese kolenverbruik en verdrievoudigde de CO2-uitstoot. Tegelijkertijd heeft China een recordaantal zonne- en windenergieprojecten aangelegd en heeft het land beloofd dat de CO2-uitstoot in 2030 een piek zal bereiken.