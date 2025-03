Toen Aariën 11 was en met zijn vader in de vrachtwagen meereed, was hij verkocht

Aariën rijdt voor zijn familiebedrijf Geldhof Transport uit Evergem. Op zijn elfde tufte hij Italië binnen in de truck van vader Filip. „Voor het eerst in mijn leven zag ik een dik pak sneeuw nabij de Gotthardtunnel”, herinnert hij zich. „Daarna reden we Italië in en scheen de lentezon. Leuke mensen, lekker weer en heerlijk eten.”

Aariën was meteen verkocht en toen hij negentien was, ging hij aan de slag voor de firma van zijn pa. Nu dendert hij door Europa: van het diepe Italiaanse zuiden tot het noorden van Noorwegen. „We rijden bloemen en chocolade op Noorwegen. Ik laad zalmen en koningskrabben retour”, zegt hij.

Italië zit in zijn hart. Met verse en diepvriesgoederen was hij onlangs onderweg in de regio Puglia, in de hak van de laars. Aariën schoot met zijn drone een foto aan de kust van Gallipoli. Een chauffeur die hem inhaalde, maakte tijdens het rijden ooit een filmpje en postte die op Instagram met de tekst: „@ageldhof Ciao!” „Ik ben in Italië bekender in de chauffeurswereld dan in België”, lacht Aariën. „The Italia Express, noemen ze me.”

Sjaak van de Groep rijdt mee met diverse vrachtwagenchauffeurs.