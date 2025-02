Rit uit liefde tot medemens ten einde na tien dagen en 6873 kilometer door twaalf landen

Noem het een staaltje machtsvertoon. Je trailer is leeg, maar toch moet je tien uur wachten in Servië, pal voor de grens van buurland Kroatië. Het gaf Jack de tijd om wat opdrachtgevers te bellen voor een terugvracht.

Tegen middennacht staken Jack en collega Rijk van Boven in hun Scania S650 V8 de grens over. Jack stuurde het voertuig die ochtend Slovenië binnen om een gestrande auto te laden voor het Duitse Penzberg. Hierna stak het duo de Italiaanse grens over en laadde een camper met panne nabij Udine met als eindbestemming Duitsland. Een hoosbui doorweekte de chauffeurs tijdens het laden tot hun ondergoed. „Een warme douche en een goede Italiaanse maaltijd maakten veel goed”, zegt Jack.

Tijdens de rit van 6873 kilometer door twaalf landen kwamen de chauffeurs zon, regen en sneeuw tegen. Van 31 graden in Belgrado ging het naar -2 graden en natte sneeuw op de grille in het Duitse Rosenheim. Het duo laadde nog twee auto’s voor Wierden. Daar, in Overijssel, kwam na tien dagen een einde aan de monsterrit.

Het was niet de laatste rit voor Christian Refugee Relief. Grote kans dat het viertal komende zomer weer naar Griekenland afreist. „Het is mooi om een klein verschil te maken voor mensen op de vlucht”, besluit Jack.

Sjaak van de Groep rijdt mee met diverse vrachtwagenchauffeurs.