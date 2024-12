Jack en Henri brengen liefde in de praktijk in het Korinthe van de Bijbel

Jack en collega Rijk van Boven stuurden de Scania S650 V8 tegen vieren in de middag de veerboot op van het eiland Lesbos. De boot dobberde dicht langs de Turkse kust en voer over de Egeïsche Zee naar Griekenland. Het chauffeursduo genoot van een prachtige zonsondergang. De chaotische ochtendspits in de haven van Piraeus verdreef de rust. Jack en Rijk stuurden over de E75 naar vluchtelingenkamp Malakasa, een kilometer of vijftig boven Athene, en losten 700 kussens.

Jack Schoonhoven lost kussens in een opslag in Petra op Lesbos. beeld Jack Schoonhoven en Henri Kragt

Hierna tuften ze door naar een vluchtelingenkamp in Korinthe, de havenstad waar, rond het jaar vijftig na Christus een christelijke gemeente werd gesticht. Naar die gemeente stuurde de apostel Paulus zijn beroemde brieven 1 en 2 Korinthiërs. Een thema uit die brieven is de liefde. Jack en Rijk brachten dat in de praktijk. Zij deelden handmatig tweeduizend kussens uit. „Dat was indrukwekkend”, zegt Jack. „Een lange rij vluchtelingen, moeders met kinderen, stond achter onze trailer. Bewakers hielden in de gaten of ze er niet meer dan een meenamen.” De laatste kussens losten ze in Pikermi in een opslagloods. „We logeerden in het weekend in een vrijwilligershuis van organisatie Christian Refugee Relief in Palini. De gastvrijheid was hartverwarmend”, zegt Jack.

