CPB: arme huishoudens met auto meer kwijt aan autobelastingen

Het CPB bracht voor het jaar 2022 alle uitgaven aan autobelastingen en kortingen via verlaagde tarieven in beeld over de aankoop, het bezit en het gebruik van personenauto’s. Autobelastingen vormen met ongeveer 40 procent een flink deel van de totale kosten.

Inclusief huishoudens zonder auto zijn arme huishoudens gemiddeld 3 procent van hun inkomen kwijt aan autobelastingen. Bij rijke huishoudens, die vrijwel allemaal een auto bezitten, blijft dat 4 procent. Deze resultaten laten volgens het CPB zien dat lagere autobelastingen geen grotere voordelen opleveren voor mensen met een laag inkomen, ook die zonder auto, dan voor de groep met een hoog inkomen. Het levert wel voordelen op voor lage inkomens die een auto hebben.

De effecten van belastingkortingen voor elektrische auto’s verschillen duidelijk tussen rijk en arm. Hogere inkomens kopen vaker een elektrische auto, waardoor belastingkortingen voor elektrische voertuigen vooral naar rijke huishoudens gaan. Deze kortingen worden de komende jaren wel afgebouwd.

De grootste verschillen in autobelastingen bestaan binnen de inkomensgroepen zelf. De verschillen in het aantal gereden kilometers en het aantal auto’s in bezit spelen daarbij een belangrijke rol. Ook waar je woont speelt een rol. In de stad gaat gemiddeld 3 procent van het inkomen naar autobelastingen, tegenover 5 procent op het platteland. Wanneer alleen wordt gekeken naar huishoudens met een auto zijn de verschillen kleiner: 4,4 procent in de stad tegen 5,2 procent op het platteland.