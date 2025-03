Kledingmerk Guess schiet omhoog op positief Wall Street

De Dow-Jonesindex eindigde met een winst van 0,9 procent op 41.841,63 punten. De S&P 500-index won 0,7 procent op 5675,12 punten en techbeurs Nasdaq klom 0,3 procent tot 17.808,67 punten. De drie graadmeters veerden vrijdag al stevig op, maar lieten over de hele week flinke verliezen zien door de vrees voor een wereldwijde handelsoorlog. De Dow leed met 4,4 procent het grootste weekverlies sinds 2023.

„Er is een behoorlijke verkoopgolf geweest, dus een soort herstel was te verwachten. Ik denk dat we dat nu ook zien”, zei een beleggingsexpert van Wealthspire Advisors in New York. „De mogelijkheid dat Rusland en Oekraïne tot een wapenstilstand komen, die kan leiden tot een meer permanente vrede, is positief voor de markten. Niet alleen in de VS, maar wereldwijd”, vervolgde hij.

Beleggers trokken zich maandag weinig aan van president Donald Trump die herhaalde dat er vanaf 2 april zogenoemde wederkerige importheffingen komen. Dat zijn heffingen tegen landen die zelf ook al invoertarieven op Amerikaanse producten hebben. Ook zullen er extra tarieven komen op buitenlandse auto’s. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) verlaagde in een nieuw rapport de groeiverwachtingen voor de wereldeconomie en waarschuwde voor meer onzekerheid door de Amerikaanse handelstarieven.

De aandacht gaat deze week vooral uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve, dat woensdag op het programma staat. De centrale bank zal de rente dan naar verwachting onveranderd laten.

Chipconcern Intel viel maandag op met een bijna 7 procent hogere koers. Volgens persbureau Reuters gaat de aankomende topman Lip-Bu Tan grote veranderingen doorvoeren bij de productiemethoden van chips en de strategieën voor kunstmatige intelligentie.

Tesla kreeg een koersverlies te verwerken van 4,8 procent. Analisten van de Japanse bank Mizuho verlaagden het koersdoel voor het aandeel en waarschuwden voor lagere verkopen van de elektrische autofabrikant.