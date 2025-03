Paus Franciscus heeft minder vaak extra zuurstof nodig

Het hoofd van de rooms-katholieke kerk ligt nu ruim een maand in het ziekenhuis met een dubbele longontsteking. Zijn toestand was enige tijd kritiek, maar volgens het Vaticaan is hij niet meer in levensgevaar.

Zondag werd voor het eerst een foto van de paus gedeeld sinds zijn ziekenhuisopname. Het Vaticaan licht maandag toe dat de zwelling in Franciscus’ hand, die op de foto te zien was, het gevolg was van verminderde mobiliteit. De zwelling zou inmiddels zijn afgenomen.