„Tot hiertoe”, zei Schoof en PVV, NSC en BBB dropen beteuterd af

Premier Schoof had in Brussel gezegd dat hij positief-kritisch stond ten opzichte van het plan om Europa te gaan herbewapenen. Dit stuitte op verzet van PVV, BBB en NSC, die onoverkomelijke bezwaren leken te hebben tegen de manier van financieren. In een debat in de Tweede Kamer ondersteunden ze daarom de motie van JA21. Volgens Jakko zagen we daarna een meer assertieve premier dan we tot nu toe gewend waren. Schoof riep de coalitiepartijen naar zijn werkkamer voor overleg en trok vooral een streep: tot hiertoe. Hij deed wel een aantal toezeggingen, maar die stellen niet veel voor. „Zo zal Schoof in Brussel zeggen dat er bezorgdheid is over het oprekken van de begrotingsregels en dat we de schuldenpositie goed in de gaten zullen houden.”

Doordat de discussie in politiek Den Haag nu veelal gaat over de geopolitieke onderwerpen, zien we steeds meer dat de PVV met zijn kroonjuwelen, zoals asiel en migratie, minder in het nieuws is. „Wilders zit in de stress. De beste graadmeter daarvoor is zijn inactiviteit op X. Het eerste half jaar van dit kabinet volgde het ene na het andere bericht. Nu hult hij zich geregeld langdurig in stilzwijgen. Er is echt iets aan de hand als Wilders niet meer twittert,” zegt Jakko. „Hij is het initiatief kwijt.”