Dat de ECB-rente niet verder omlaaggaat, is goed nieuws 

Extra uitgaven zoals het Duitse voornemen honderden miljarden aan infrastructuur te spenderen kunnen de inflatie weer aanjagen. beeld EPA, Focke Strangmann

Zoals altijd publiceert de bank een verklaring over het besluit na afloop en volgt er een persconferentie. In die persverklaring viel vooral iets op wat er níét was. In januari schreef de bank nog dat de richting van de reis van de rente duidelijk was, namelijk omlaag. Die zinsnede ontbrak echter in maart. En toen Christine Lagarde, de president van de bank, tijdens de persconferentie zei dat het rentebeleid van de bank „noemenswaardig minder afremmend” is, was het helemaal duidelijk: de kans op nog lagere rente in de eurozone is klein.

De oorzaak voor die ommezwaai is samen te vatten in één woord: Trump. Sinds zijn aantreden op 20 januari is er sprake van een nieuwe werkelijkheid. Enerzijds hebben we natuurlijk de tarievenoorlog, met alle onzekere gevolgen van dien. Anderzijds is er het plan van de Europese Unie om 800 miljard euro uit te geven aan defensie (voor een groot deel door begrotingsregels even buitenspel te zetten) en het Duitse voornemen om ettelijke honderden miljarden aan infrastructuur te spenderen.

Die extra uitgaven kunnen via meer vraag naar goederen en personeel de inflatie weer aanjagen. Hoe de tarieven uitpakken, is niet zeker. Aan de ene kant verhogen ze de prijzen, maar als China nu ineens veel spullen probeert te slijten in Europa vanwege de hoge tarieven op Chinese producten in de VS, kan dat weer juist de inflatie bij ons omlaagdrukken. Geen wonder dat Lagarde sprak van een exceptionele mate van onzekerheid.

Haar Franse collega voegde eerder deze week op een jaarlijkse conferentie voor economen en academici die de ECB volgen, eraan toe dat de onvoorspelbaarheid ook groot is en dat er sprake is van toenemende irrationaliteit bij beleidsmakers. Nee, de omgeving waarin de ECB moet opereren, is allesbehalve makkelijk en helder.

Vooral het gevaar van nieuwe opwaartse druk op de inflatie baart de ECB zorgen. De geldontwaarding is namelijk nog steeds aan de hoge kant en ECB-economen menen dat als alles meezit, de inflatie in 2027 terug zal keren naar 2 procent per jaar.

Edin Mujagic. beeld RD, Henk Visscher

Beleggers lijken zich ook zorgen te maken over overheidsfinanciën en inflatie in de eurozone, getuige de stijgende langetermijnrentes, iets wat ook hypotheekrentes en lenen voor bedrijven duurder zou maken. Daar zitten de economie, het bedrijfsleven, Europese overheden én huishoudens niet op te wachten. De ECB weet dat en past haar koers daarom aan.

De auteur is econoom en beheerder bij beleggingsfonds Hoofbosch.