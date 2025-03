Franse premier ziet mogelijkheden om drankheffing VS te vermijden

Als vergelding voor Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium uit de Europese Unie, kondigde Brussel eigen heffingen aan op Amerikaanse producten die vanaf 1 april gaan gelden. Het gaat onder andere om Amerikaanse bourbon. Trump dreigde vervolgens op sociale media met importheffingen van 200 procent op Europese dranken, wat onder andere de Franse wijn- en sterkedrankenindustrie hard zou raken.

„Ik ben er voorstander van om de kwestie zo snel mogelijk op te lossen, en ik denk dat de onderhandelingen nog niet volledig zijn mislukt”, zei Bayrou. Hij wees erop dat „tweets van Trump” niet gelijkstaan aan officiële beslissingen. De premier van Frankrijk waarschuwde ook dat de EU bij het uitblijven van een oplossing zwaardere tegenmaatregelen kan nemen. „Als we dat kunnen vermijden en zoveel mogelijk dingen kunnen oplossen, moeten we dat doen. Ben ik optimistisch? Niet per se.”

Bayrou zei ook dat de Europese Commissie „waarschijnlijk” een onhandigheid had begaan door Amerikaanse bourbon, een soort whisky, op de lijst te zetten met producten waarop importheffingen gaan gelden. „Men heeft bourbon uit Kentucky gepresenteerd alsof het om een commerciële bedreiging ging, doordat we een oude lijst hadden overgenomen zonder die nog eens goed na te lezen”, zei hij.