VS riskeren crisis met steun voor crypto, vindt ECB-bestuurder

„De Verenigde Staten riskeren te zondigen door nalatig te zijn”, verklaarde Villeroy in een interview met weekblad La Tribune Dimanche. „Financiële crises ontstaan vaak in de VS en verspreiden zich naar de rest van de wereld. Door cryptoactiva en non-bancaire financiering aan te moedigen, zaait de Amerikaanse regering de zaden voor toekomstige onrust.”

Het commentaar volgt op initiatieven van de Amerikaanse president Donald Trump om de cryptosector in de VS te stimuleren. Hij gaf onlangs opdracht tot het aanleggen van strategische reserves van bitcoins en andere digitale munten. Na het aantreden van Trump als president liet de Amerikaanse toezichthouder voor beurshandel ook meerdere strafzaken tegen cryptobedrijven vallen. Onder de eerder dit jaar afgetreden voorzitter van de Securities and Exchange Commission, Gary Gensler, pakte de waakhond juist veel cryptodienstverleners aan omdat die zich aan het toezicht voor beleggingsdiensten zouden onttrekken.

De vicepresident van de ECB, Luis de Guindos, liet zich in een ander interview uit over de onzekerheid die handelsconflicten tussen de VS en handelspartners veroorzaken. Die maken het bijvoorbeeld moeilijker om ramingen over de inflatie in de eurozone te maken.

„We moeten rekening houden met de huidige onzekerheid, die nog groter is dan gedurende de pandemie. In onze prognoses zit bijvoorbeeld niet de uiteindelijke hoogte van de handelstarieven die de Verenigde Staten en zijn handelspartners invoeren, omdat de huidige situatie zo veranderlijk is”, zei De Guindos tegen de krant The Sunday Times.

De drang van de Amerikaanse regering om het toezicht op banken en andere financiers snel te versoepelen is volgens De Guindos ook een bron van onzekerheid. Daarnaast is de regering onder Trump minder geneigd internationaal samen te werken aan oplossingen dan onder diens voorganger Joe Biden, stipt hij aan.