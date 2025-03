Zakenfamilie wil Belgische eigenaar EW en KIJK helemaal inlijven

De familie Nolff richtte Roularta in de jaren 50 op en bezit nu al 72,3 procent van het bedrijf. Voor de overige aandelen biedt de familie 15,50 euro per aandeel. Donderdag waren aandelen van Roularta bij het slot van de beurshandel in Brussel 12,45 euro waard.

Roularta, opgericht in 1954, werd in België groot als uitgever van tijdschriften als Knack, Flair en Le Vif/L’Express. De afgelopen jaren is het bedrijf ook steeds actiever op de Nederlandse markt, waar Roularta veel overnames deed. Zo lijfde het bedrijf via de aankoop van New Skool Media de titels KIJK, EW (voorheen Elsevier Weekblad) en Fiets in. Vervolgens kocht Roularta het Nederlandse WPG Media, waar Psychologie Magazine en Happinez onder vallen.