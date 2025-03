Stikstof verhindert volgens branche bouw van 244.000 woningen

Economie

De stikstofproblematiek verhindert de bouw van 244.000 woningen. Dat meldt brancheorganisatie Bouwend Nederland op basis van onderzoek in samenwerking met dataplatform Cobouw Bouwberichten waar het AD vrijdag als eerste over berichtte. Niet alleen de bouwsector wordt daardoor getroffen: de economische schade is volgens de uitkomsten van het onderzoek nog veel groter.