Tesla waarschuwt dat heffingen Trump kosten kunnen opdrijven

De elektrische autofabrikant, waarvan Elon Musk de eigenaar is, heeft hierover deze week een brief geschreven aan de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer. Tesla zei voor eerlijke handel te staan, maar waarschuwde dat Amerikaanse exporteurs „onevenredig” geraakt kunnen worden wanneer andere landen reageren op Amerikaanse handelsacties.

„Eerdere handelsacties van de Verenigde Staten hebben bijvoorbeeld geleid tot onmiddellijke reacties van de getroffen landen, waaronder verhoogde tarieven op elektrische voertuigen die in die landen worden geïmporteerd”, staat in de brief.

De Financial Times meldde eerder dat de brief ongetekend bleef. Volgens bronnen van de zakenkrant zou niemand binnen Tesla het risico willen lopen ontslagen te worden om het versturen van de brief. Tesla-baas Musk is een nauwe bondgenoot van Trump.