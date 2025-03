Meta begint tests met ‘community notes’ op Facebook en Instagram

Economie

Meta test vanaf dinsdag in de Verenigde Staten zogeheten community notes op zijn socialemediaplatforms Facebook, Instagram en Threads. Het gaat om een functie waarmee gebruikers commentaar kunnen zetten bij berichten die volgens hen misleidend zijn. Meta-baas Mark Zuckerberg wil in de VS af van onafhankelijke experts die feitenchecks uitvoeren en in plaats daarvan community notes invoeren, maakte hij in januari bekend.