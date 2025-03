AD: Bouw van veel nieuwe woningen op de tocht

Het is voor het eerst dat de gevolgen van de recente stikstofuitspraken voor de bouw haarfijn in kaart zijn gebracht. Bouwend Nederland-voorzitter Arno Visser is er zelf van geschrokken. „Ja, dan schrik je echt”, zegt hij. „De tijdbom is zichtbaar gemaakt.” De alarmerende cijfers zijn afgelopen woensdag aan het kabinet overhandigd in een vertrouwelijk, speciaal belegd stikstofberaad met betrokken bewindslieden.

Nadat minister Wiersma (Landbouw) de stikstofaanpak van het vorige kabinet bij het grofvuil had gezet, laat een alternatief al maanden op zich wachten.