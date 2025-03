Schoof kan steun aan EU-defensieplan onder voorwaarden handhaven

Binnenland

Premier Dick Schoof hoeft zijn steun aan het defensieplan van de Europese Commissie vooralsnog niet in te trekken, maar zal er in Brussel wel op moeten aandringen dat de begrotingsregels niet al te veel worden losgelaten. Voorkomen moet worden dat de lidstaten zichzelf in een nieuwe schuldencrisis storten. Dat is volgens ingewijden in grote lijnen de uitkomst van het overleg dat Schoof donderdag had met de coalitiepartijen.