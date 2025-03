Geen asielzoekers in Ermelo, geen statushouders in Westerkwartier

Ermelo had zijn oog laten vallen op een onbebouwde locatie aan de rand van het dorp, aan de Buitenbrinkweg. Het was de enige overgebleven mogelijkheid voor een opvang van 24 opties binnen de gemeente. Het overvolle stroomnet en de stikstofregels belemmeren het plan echter, zegt de gemeente. Die gaat nu een andere locatie zoeken.

In het Groningse dorp Doezum zouden chalets worden neergezet om 75 tot 100 statushouders onder te brengen. Die mensen hebben te horen gekregen dat ze worden erkend als vluchteling en dat ze daarom in Nederland mogen blijven. Volgens Westerkwartier hebben de inwoners liever meerdere kleine opvanglocaties dan één grote opvang, en de gemeente wil daaraan werken.

Ondertussen wordt het steeds drukker in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Sinds begin november lukt het om het aantal asielzoekers daar onder de limiet van 2000 te houden. Dat was mede te danken aan een grote noodopvang in Biddinghuizen, maar die is vorige week dichtgegaan. Momenteel verblijven in Ter Apel bijna 1900 mensen, ruim tweehonderd meer dan zo’n twee weken geleden. Als dat aantal boven de 2000 uitkomt, moet het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voor het eerst een verhoogde dwangsom van 50.000 euro betalen aan de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel in ligt.