Kamer wordt het niet eens over Gazamotie

Hoewel er in de Kamer breed weerstand leeft tegen de besluiten van Israël om geen aanvoer van humanitaire hulp aan Gaza meer toe te staan en de stroomtoevoer te staken, konden partijen het niet eens worden over de formulering van een motie.

CU-Kamerlid Ceder diende donderdag als eerste een motie over de kwestie in, mede namens Kamerleden van VVD, NSC en CDA. Daarin wordt de regering gevraagd de Israëlische regering op te roepen „per ommegaande voldoende humanitaire hulp te bieden aan de bevolking in Gaza” en de stroomvoorziening te herstellen. Ook moet Israël zich er maximaal voor inzetten dat het bestand met Hamas, „waarbij gijzelaars worden vrijgelaten”, zo snel mogelijk weer doorgang vindt. Buitenlandminister Veldkamp zei dat de motie in lijn is met het kabinetsbeleid.

„Ik veroordeel de blokkade door Israël van humanitaire hulp en van de leverantie van elektriciteit in de Gazastrook” aldus de bewindsman.

De linkse oppositiepartijen vonden de tekst veel te slap. „De motie-Ceder vraagt om hetzelfde te blijven doen wat niets oplevert”, zei D66-Kamerlid Paternotte mede namens GL-PvdA, PvdD en Volt in een stemverklaring. „Zelfs de minister erkende dat hij met deze motie alleen maar precies hetzelfde blijft doen. Zo wordt de motie een schaamlap om nul komma nul concrete druk te zetten op het voorkomen van nog meer slachtoffers in Gaza.” SP en DENK spraken van een „schaamlapmotie”. De motie van kreeg wel steun van BBB en FVD, maar dat was te weinig voor een meerderheid.

SGP stemt tegen alle moties over Israëlische blokkade van hulpgoederen

Drie andere moties over de blokkade werden eveneens verworpen; onder meer VVD, NSC, BBB en CU konden zich er niet in vinden. Een motie van D66 en GL-PvdA vroeg de regering in de EU te pleiten voor het instellen van sancties tegen de Israëlische regering als zij de blokkade op humanitaire hulp niet opheft. SP en DENK vroegen de regering in een tweetal moties maximale druk op Israël uit te oefenen om „de blokkade van Gaza” te stoppen. PVV, SGP en JA21 stemden tegen alle vier de moties; het CDA juist vóór alle vier.

Associatieakkoord

De Kamer aanvaardde wel een motie over het Associatieakkoord tussen de EU en Israël. Het kabinet moet ervoor pleiten dat de Europese Commissie onderzoekt of Israël het artikel over de eerbiediging van mensenrechten en de democratische beginselen naleeft, vindt een meerderheid van onder meer GL-PvdA, CDA, VVD en CU.

Dinsdag aanvaardde de Kamer een motie waarin het kabinet wordt gevraagd te pleiten voor sancties tegen mensen die illegale nederzettingen bouwen op de Westoever.

Een motie van GL-PvdA hierover kreeg steun van coalitiepartijen VVD en BBB en oppositiepartijen D66, CDA, SP, DENK, PvdD en Volt.