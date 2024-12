„Tot nu toe hebben wij de minister heel veel ruimte gegeven”, zei Van der Burg woensdag in een Kamerdebat over het Midden-Oosten met buitenlandminister Caspar Veldkamp. De Kamer moet bewindspersonen de ruimte geven om te kunnen „anticiperen en handelen”, vindt Van der Burg. „Maar het wordt wel steeds lastiger om die lijn te blijven volhouden.”

De VVD ziet dat „de methodes die tot nu toe worden gebruikt niet het gewenste resultaat hebben”, aldus de liberaal, die zei dat er een onmiddellijk staakt-het-vuren moet komen en een „gigantisch hulpverleningsproject” moet worden gestart. „Juist in de diplomatie heb je altijd de wortel en de stok.” Daarmee wordt het verschil tussen een ‘zachte’ aanpak en hardere maatregelen bedoeld.

De VVD’er ging echter niet concreet in op de vraag welke ‘stok’ de partij zou willen inzetten. Van der Burg wil van het kabinet horen of de Nederlandse aanpak concrete resultaten heeft opgeleverd. Ook wil hij weten aan welke hardere middelen door het kabinet wordt gewacht, en wanneer volgens het kabinet het moment is gekomen om van „gedrag, positie, rol” te veranderen. „En ik heb gesuggereerd dat voor de VVD het moment wel heel erg nadert om inderdaad van strategie te gaan veranderen.”

Cruciaal

Voor de stemmingsuitslag bij Israëlmoties is de opstelling coalitiepartijen VVD en NSC veelal cruciaal, zo schreef het Reformatorisch Dagblad eerder. Als beide partijen tegen een motie op dit thema zijn, is het in de praktijk onmogelijk dat die motie het haalt. De iets grotere VVD kan echter ook zonder NSC, maar samen met het CDA het blok Israëlkritische partijen aan een meerderheid helpen. DENK, PvdD, SP, GroenLinks-PvdA, D66 en Volt stemmen vaak hetzelfde als het om Israël gaat. Samen hebben zij 47 zetels. Met de 5 CDA-zetels en 24 VVD-zetels is er een nipte meerderheid van 76 zetels.

De praktijk zal echter moeten leren hoever de VVD echt wil gaan. De woorden van Van der Burg willen zeker niet zeggen dat het Israëlkritische blok vanaf nu steevast kan rekenen op een extra medestander. Naar verwachting zal de VVD behoedzaam en stapsgewijs te werk gaan, en niet in de mate en het tempo die linkse partijen graag zouden zien.