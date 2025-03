Israël levert Gazastrook geen stroom meer

Een week geleden, na het verstrijken van de eerste fase van een staakt-het-vuren in Gaza, had Israël de hulpleveranties volledig laten stopzetten. Hulporganisaties hebben gewaarschuwd voor dramatische gevolgen voor de 2 miljoen inwoners van de grotendeels verwoeste kuststrook.

De stroomvoorziening naar de Gazastrook via kabels uit Israël en Egypte was al jaren gebrekkig. Na het uitbreken van de oorlog anderhalf jaar geleden stopte ook de enige elektriciteitscentrale in de Gazastrook met produceren. Veel mensen wekken nu stroom op met zonne-energie en generatoren. Hamas heeft Israël beschuldigd van „goedkope en onacceptabele chantage” vanwege zijn besluit om de elektriciteitsvoorziening af te sluiten.

Onenigheid

Hamas en Israël kwamen halverwege januari tot een staakt-het-vuren. In de eerste fase, die vorige week afliep, zijn 25 levende gijzelaars en acht lichamen geruild tegen ongeveer 1800 Palestijnse terroristen die in Israël vastzaten. Sinds het einde van de rustig verlopen eerste fase van het bestand is er onenigheid over de volgende stappen. Israël wil de eerste fase verlengen tot half april en doorgaan met de ruil van Israëlische gijzelaars tegen Palestijnse gevangenen.

Hamas vindt dat de tweede fase moet ingaan, die moet leiden tot het vertrek van Israëlische militairen uit Gaza en tot een einde van de oorlog. Maar Israël eist inmiddels een volledige demilitarisatie van de Gazastrook voordat de nieuwe fase ingaat.