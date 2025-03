Binnenland

In aanwezigheid van koning Willem-Alexander is donderdagmiddag de Geuzenpenning uitgereikt aan Ukraine 5 AM Coalition. Deze groep vrijwilligers zet zich in voor waarheidsvinding over de gevolgen van de Russische inval in Oekraïne. De vertegenwoordiger van de coalitie kreeg een staande ovatie na de uitreiking in de Grote of Sint Janskerk in Schiedam.