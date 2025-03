Trump looft goede samenwerking met Rutte bij bezoek Witte Huis

Rutte bemiddelde onder meer na de ruzie tussen Trump en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en maande Zelensky om de band met Trump te herstellen. „We hebben samen opgetrokken en hij heeft erg goed werk verricht. Dus ik ben daar heel blij mee”, aldus Trump.

Rutte is voor het eerst op bezoek bij Trump sinds die twee maanden geleden weer aantrad als president. „Ik denk dat het een heel sterke dag wordt”, zo blikte Trump vooruit.

De Nederlandse NAVO-secretaris-generaal loofde Trump op zijn beurt voor het „doorbreken van de impasse” in de oorlog van Rusland tegen Oekraïne en voor het aansporen van de NAVO-landen om meer geld in defensie te steken. Dat was Trump met Rutte eens, maar het laatste was ook de verdienste van „andere mensen onder wie Mark”.

Rutte geldt als ‘Trump-fluisteraar’ sinds hij in 2018 de boze president aanraadde om te claimen dat dankzij hem de NAVO-landen veel meer aan defensie waren gaan uitgeven. Dat deed Trump prompt.

Trump heeft eerder gezegd dat Europese bondgenoten niet langer de afgesproken 2 procent van hun economie, maar een moeilijk haalbare 5 procent zouden moeten spenderen. Nu herhaalde hij dat percentage niet, maar zei slechts dat het „behoorlijk wat hoger zou moeten zijn” dan nu. Rutte noemt zelf steeds een streefgetal van „aanzienlijk boven de 3 procent”.

Door Trumps harde woorden tegen bondgenoten die te weinig aan hun verdediging besteedden, „is de NAVO veel sterker geworden”, constateerden beiden tevreden.