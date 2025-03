Drankbedrijven omlaag op beurs door dreiging hoge heffingen Trump

Op de beurs in Parijs gingen de Franse drankenbedrijven Rémy Cointreau, Pernod Ricard en LVMH, het moederbedrijf van champagnemerken Dom Pérignon en Moët & Chandon en van Hennessy-cognac tot 4,7 procent omlaag. In Milaan daalde Davide Campari-Milano, producent van Campari-likeur, meer dan 4 procent.

Trump reageerde met die dreiging op de Europese heffingen op Amerikaanse goederen ter waarde van 26 miljard euro die woensdag werden aangekondigd door de Europese Commissie. Die waren weer een tegenreactie op de Amerikaanse staal- en aluminiumtarieven. De Europese brancheorganisatie van drankenbedrijven Spirits Europe zei enorm gealarmeerd te zijn en zegt dat de sector een speelbal is in het handelsconflict tussen de EU en de VS.

De Amsterdamse AEX eindigde 0,1 procent lager op 897,97 punten. De MidKap zakte 2,4 procent tot 852,13 punten. In Frankfurt en Parijs waren minnen tot 0,6 procent te zien. De FTSE in Londen was vrijwel vlak.

Verzekeraar ASR en muziekbedrijf UMG gingen aan kop in de AEX met plussen van 1,7 procent. Betalingsverwerker Adyen sloot de rij bij de hoofdfondsen met een min van 2,9 procent.

In de MidKap was de Poolse aanbieder van postkluisjes InPost een opvallende verliezer met een koersval van bijna 13 procent. InPost is in eigen land een belangrijke klant kwijtgeraakt omdat die afnemer naar goedkopere alternatieven op zoek gaat.

Bij de kleinere bedrijven op het Damrak was Pharming een uitblinker met een winst van 16,5 procent. Het biotechnologiebedrijf boekte in het vierde kwartaal meer omzet dan verwacht. Voor dit jaar rekent Pharming op verdere omzetgroei.

De euro was 1,0872 dollar waard, tegen 1,0909 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,4 procent tot 66,70 dollar en Brentolie werd 1,2 procent goedkoper op 70,06 dollar per vat.