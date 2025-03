Brabant saneert in Gerwen vervuilde grond pijplijn geallieerden

Deze zogeheten Pluto-pijplijn (Pipe-Lines Under The Ocean) ging vanuit Engeland onder water naar Frankrijk. De leiding kwam bij Gerwen boven de grond. Toen in 2019 in de tuin van een bewoner een waterput werd geslagen, hing er ineens een benzinelucht en kwam de verontreiniging aan het licht. Hoe die precies is ontstaan, is onbekend. „Het was toen een oorlogssituatie. We weten niet precies wat er heeft plaatsgevonden. Was er een plek poreus, werd er afgetapt of was er lekkage”, aldus Roijackers die schetst dat zich een soort „bel van kerosine” heeft gevormd.

Bij de 1,5 miljoen euro kostende sanering wordt tot 4,5 meter diep gegraven. Dat gebeurt bewust in het voorjaar, als het nog wat kouder is en mensen vaker binnen zijn dan in de zomer. Zo wordt geprobeerd klachten te voorkomen, want als grond met kerosine aan de oppervlakte komt, gaat het stinken.

Later dit jaar wordt het verontreinigde grondwater opgepompt. De dikke drijflaag kerosine op het grondwater wordt weggezogen. Nadat het grondwater is gezuiverd in een speciale installatie gaat het terug de grond in. Wethouder Sander Löwick (Nuenen) is blij dat de verontreiniging wordt opgeruimd. Maar hij ziet dat de werkzaamheden veel impact hebben op bewoners. „Ze zien dat hun tuin enkele meters wordt afgegraven en sommigen gaan een aantal maanden elders wonen”. Dit najaar moet de sanering gereed zijn en zouden bewoners hun tuin op schone grond opnieuw moeten kunnen inrichten.