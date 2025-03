Poetin: bereid tot bestand als dat leidt tot duurzame vrede

Buitenland

Rusland is een voorstander van een bestand met Oekraïne, mits het leidt tot een duurzame vrede, zei de Russische president Vladimir Poetin tijdens een persconferentie. Of het Amerikaanse voorstel waar Oekraïne mee instemde daartoe leidt, is volgens de president nog niet duidelijk. Hij vindt dat de „grondoorzaken” aangepakt moeten worden, en merkte op dat Rusland er momenteel in slaagt om de Oekraïners te verdrijven uit Rusland.