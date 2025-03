Vrouw opgepakt voor video die oproept tot geweld tegen alawieten

De politie gaf eerder al aan onderzoek te doen naar de video waarin een jonge vrouw onder meer zou oproepen om alawieten te vermoorden en in de zee te gooien. Over het onderzoek kan een politiewoordvoerder verder niets kwijt. Alawieten zijn een religieuze minderheid in Syrië, waar ook de verdreven dictator Bashar al-Assad toe behoort.