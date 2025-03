Politie onderzoekt 2 medewerkers Europarlement om omkoping Huawei

Buitenland

De Brusselse politie onderzoekt de kantoren van twee medewerkers van het Europees Parlement in een onderzoek naar vermeende omkoping door lobbyisten van het Chinese technologiebedrijf Huawei. Ook is in Frankrijk een man aangehouden, meldt het Federaal Parket in Brussel. De Belgische instanties geven nog geen details over de betrokkenen.