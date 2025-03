Verkoop viool van Stradivarius slaat alle records

Dat meldt NPO Klassiek. Volgens de site komt de ”Vieuxtemps” Guarneri-viool het dichtst in de buurt van het megabedrag. Voor dit instrument werd in 2013 ruim 16 miljoen neergeteld.

De ”Baron, ex-Bevan” werd in 1715 gebouwd door de beroemde Italiaan Antonio Stradivari. Het instrument is later vernoemd naar Baron Johann Knoop (1846–1918), een verzamelaar van tientallen belangwekkende violen, altviolen en cello's. De vorige eigenaar, David Fulton, noemt de Baron Knoop zijn absolute favoriet onder de vele geweldige violen die hij heeft gehad.

Fulton: „Het was ook de favoriet van de oude Baron Knoop zelf. De viool is gemakkelijk te bespelen en ik heb nog nooit een beter klinkende viool gehoord. De toon van de Knoop heeft een prachtig gouden, zonnig karakter; het is een heel vrolijk klinkende viool.”

De viool is nu in handen van een anonieme Amerikaanse verzamelaar, aldus NPO Klassiek.