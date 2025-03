IEA verwacht minder vraag naar olie door economische onzekerheid

Het IEA benadrukt dat het nog te vroeg is om de volledige impact van de Amerikaanse importtarieven en de vergeldingsmaatregelen van de handelspartners van de Verenigde Staten goed in te schatten. Wel heeft het „ongewoon onzekere macro-economische klimaat” de vraag naar olie in het laatste kwartaal van 2024 en het eerste kwartaal van dit jaar verlaagd. Het IEA heeft zijn prognose voor de groei van de vraag naar olie in 2025 dan ook met ongeveer 100.000 vaten per dag verlaagd tot ongeveer 1 miljoen vaten per dag.

De wereldwijde vraag zal daarmee in 2025 uitkomen op ongeveer 103,9 miljoen vaten per dag. Azië, met name de petrochemische industrie van China, zal goed zijn voor bijna 60 procent van de groei van de vraag naar olie dit jaar, voorspelt het IEA. Doordat de wereldwijde vraag naar olie onder druk staat door de escalerende handelsoorlog dreigt het aanbodoverschot op de oliemarkt dit jaar nog groter te worden, waarschuwt het IEA. Dat komt mede door de verrassende aankondiging van een aantal grote olielanden van oliekartel OPEC+ om de olieproductie te verhogen. Lange tijd beperkte deze groep belangrijke olielanden juist de productie om de prijzen hoog te houden.

Het IEA verwacht dat het wereldwijde aanbod van olie de vraag dit jaar met ongeveer 600.000 vaten per dag zou kunnen overtreffen. Dat overschot zou met nog eens 400.000 vaten per dag kunnen toenemen als meer landen van OPEC+ hun productie gaan verhogen. De OPEC+ liet vorige week weten dat acht leden hun productie vanaf april weer stapsgewijs opvoeren. Het gaat om Saudi-Arabië, Rusland, Irak, de Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit, Kazachstan en Oman. De landen kunnen tussentijds wel beslissen om te stoppen met het ophogen van de olieproductie.