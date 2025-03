Handvol betogers bij gevangenis Scheveningen voor Duterte

Binnenland

Het is rustig bij de gevangenis in Scheveningen waar de Filipijnse oud-president Rodrigo Duterte naar verluidt naartoe is overgebracht. Donderdagochtend stond er een handvol mensen die hem willen steunen en een Filipijnse journalist die verslag doet van de arrestatie. Een dag eerder stonden er nog meer dan honderd aanhangers van Duterte