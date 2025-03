Steun in Kamer voor betere aanpak groeiende handel in organen

Binnenland

De Tweede Kamer staat achter een wetsvoorstel om illegale handel in organen van levende of overleden personen beter aan te pakken, ook al is er twijfel over enkele onderdelen. Door nieuwe technieken groeit wereldwijd de handel in lichaamsmateriaal, en daarmee neemt ook de illegale handel toe. Daardoor lopen zowel ontvangers als donoren risico. Zo worden organen zoals nieren getransplanteerd van arme mensen die onder druk worden gezet of uitgebuit door rijke mensen of bedrijven. Ook kan bij illegale handel aangeboden materiaal zoals huid, weefsel en bot besmet zijn met virussen.