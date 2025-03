De foto’s van de drie winnaars sprongen er echt uit qua schoonheid. Je hoeft er geen expert voor te zijn om dat te zien. Waarom? Heel eenvoudig: de redactieleden van de Achterkrant zijn relatief onervaren op het gebied van fotograferen. Toch kozen zij gedurende de looptijd van de wedstrijd de beelden van David van ’t Hof en Henk de Koster vanwege hun schoonheid uit de 136 ingezonden foto’s om ze te plaatsen op de Achterkrant.

Toen na de sluitingsdatum van 1 maart er professionals naar de foto’s gingen kijken, gaven zij David van ’t Hof (68) uit Kootwijkerbroek de eerste prijs voor zijn foto van de zwarte stern die de kuikens voert. Die foto stond 5 maart groot op de Achterkrant. En kikker in het kroos van Henk de Koster (61) uit Kruiningen kreeg de derde prijs. Die foto is op 29 januari al groot afgedrukt in de krant.

Blijft alleen de spinnenfoto van Efraïm Baaijens (18) over die nog niet groot is meegegaan. Hij krijgt de tweede prijs voor de plaat die hij zelf de ”Cuddle of death” (Knuffel van de dood) heeft genoemd. Het lijkt een knuffel tussen twee springspinnen, maar in werkelijkheid eet de grotere spin, een dennenspringer, de kleinere gewone blinker op. „Deze scène ziet er dramatisch en schattig tegelijk uit, wat deze foto voor mij heel interessant maakt”, aldus Efraïm.