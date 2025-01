Wat heb je mooie ogen!

Efraïm is al een tijd serieus bezig met macrofotografie. Hij heeft een lijstje van soorten die hij graag van dichtbij wil zien en fotograferen. Daar stond de langsprietdaas al een poos op vanwege de mooie, gestreepte ogen. Veel vliegen staan bekend om de prachtige kleuren in hun facetogen en daar is deze daas geen uitzondering op. Dazen zijn eigenlijk forse, stevig gebouwde vliegen.

Ze hebben geen goede naam omdat ze zo venijnig kunnen bijten. Na een beet kan een daas niet snel wegvliegen, zodat je haar met een welgemikte klap kan doodslaan. Dan heb je de beet echter al te pakken, die meestal tot een fikse, jeukende bult leidt.

De snuit van de daas bestaat uit tal van mesjes, waardoor de huid bij een beet als het ware wordt opengesneden. Door dit mechanisme is de daas, in tegenstelling tot een steekmug, in staat om ook door sommige dunne kledingstukken zoals T-shirts heen te bijten. Met name vee kan zeer veel hinder van dazen ondervinden.