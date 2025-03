Video met Duterte op Facebook vlak voor landing in Rotterdam

Buitenland

Op Facebook is vlak voor zijn landing in Rotterdam een video verschenen van de Filipijnse oud-president Rodrigo Duterte, schrijven Filipijnse media zoals ABS-CBN en Daily Tribune. „Dit wordt een lang juridisch proces”, zegt Duterte op zijn Facebookprofiel. „Maar ik zeg jullie: ik blijf mijn land dienen.” Het is niet duidelijk waar en wanneer de video precies is opgenomen en of Duterte die zelf online heeft gezet.