Zeeuwse kreeften komen in nieuwe seizoen uit Grevelingenmeer

Binnenland

De eerste kreeft die in het nieuwe Zeeuwse kreeftenseizoen aan wal wordt gehaald, komt uit het Grevelingenmeer en niet zoals in eerdere jaren uit de Oosterschelde. Voorzitter Olivier Verwest van de stichting Oosterscheldekreeft Zierikzee legt uit dat de kreeftenpopulatie in de Oosterschelde is afgenomen, terwijl het goed gaat met kreeften die in het Grevelingenmeer zijn uitgezet. Die kreeften zijn afstammelingen van de Oosterscheldekreeft.