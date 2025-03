Het abonnement biedt volgens de gemeente „een laagdrempelige manier” om kennis te maken met het brede aanbod van de bibliotheek. „Daarnaast krijgen leden kortingen of zelfs gratis toegang tot cursussen, voorstellingen, lezingen en andere activiteiten”. Rotterdammers die meer boeken willen lenen, of e-books en luisterboeken willen raadplegen, kunnen kiezen voor een Plus abonnement. Daarmee is, tegen betaling van 4 euro per maand, onbeperkt lenen mogelijk.

Volgens wethouder Said Kami is de bibliotheek „van grote waarde” voor Rotterdam, zowel cultureel als educatief. „Als wethouder van cultuur en onderwijs ben ik enorm trots dat wij de eerste stad in Nederland zijn die deze belangrijke stap zet. Een stad die leest is een stad die groeit. En met deze stap maken we Rotterdam alleen maar sterker.”

De hoofdvestiging van de bibliotheek Rotterdam aan de Binnenrotte bij station Blaak wordt de komende jaren grootschalig gerenoveerd. Het karakteristieke gebouw uit 1983 met de dikke gele buizen aan de buitenkant is in 2029 klaar.