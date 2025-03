Beljaarts krijgt steun voor zijn plan voor EU-chipindustrie

Zijn uiteindelijke doel is dat onderzoek, ontwikkeling, assemblage en productie van chips op Europese bodem plaatsvinden. Om zo niet meer afhankelijk te zijn van landen als China en de VS voor de productie van chips en geen last te hebben als „er een exportverbod komt op het een of het ander”, zei de minister.

„We hebben in coronatijd gezien dat de hele auto-industrie stilvalt, omdat de toevoer van de chips stilvalt. In deze snel veranderende wereld kunnen we ons dat gewoon als grootmacht niet permitteren. Daarom moeten we samenpakken en er moet er echt een tandje bij in snelheid en in ambitie”, zei Beljaarts.