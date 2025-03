De renovatie gaat ongeveer een jaar duren en zou in de zomer van 2027 moeten beginnen. Een jaar eerder is mogelijk, maar dan is het gebouw aan het Martinikerkhof niet beschikbaar tijdens de provinciale verkiezingen van maart 2027.

In verband met overlast door sloop- en bouwwerkzaamheden moet het pand helemaal leeg worden gehaald. Tijdelijke huisvesting in 2027 en 2028 kost nog eens vier ton.

Het verwarmings- en elektriciteitssysteem en andere technische installaties moeten vrijwel volledig worden vervangen, staat in het renovatieplan. Enkele toiletten en een aantal pantry’s zijn ook aan vervanging toe of moeten worden verplaatst.

Ook de brandveiligheid en de toegankelijkheid voor mindervaliden moeten worden verbeterd. Daarnaast zitten een betere ontvangst van bezoekers en „gastvrije beveiliging” in het wensenpakket. Dergelijke functionele aanpassingen kosten nog eens acht ton extra.

Uitstel van de renovatie is zeer onwenselijk, schrijft commissaris van de Koning René Paas aan Provinciale Staten. Dat zou het risico dat installaties uitvallen vergroten, met lekkage en brandgevaar tot gevolg. Bovendien vereist nieuwe wet- en regelgeving dat brandscheidingen en brandmeldinstallaties worden aangepast. Elk jaar uitstel verhoogt de kosten naar schatting met 3 tot 4 procent.

Waar mogelijk worden installaties vervangen door duurzame varianten. Daarnaast wordt de isolatie verbeterd en komen er voorzetramen om de verwarmingskosten te drukken. Op stroomkosten kan door de renovatie jaarlijks ongeveer 32.000 euro worden bespaard.

Het plan voorziet verder in vervanging van de deels verzakte houten vloer van de statenzaal, en een nieuw beeldscherm en ringleiding om de vergaderzaal up-to-date te maken. Verder zijn in het Atrium, een ontmoetingsplek, aanpassingen nodig om de akoestiek te verbeteren. Praten met drie personen of meer is bijna niet te doen, is uit onderzoek gebleken.

Het oudste deel van het provinciehuis dateert uit de 16e eeuw en andere delen uit de 19e en begin 20e eeuw. Het gebouw is tussen 1998 en 2007 in fases gerenoveerd. Provinciale Staten moeten nog instemmen met het nieuwe renovatieplan.