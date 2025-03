Gemeente: nog geen oplossing voor last zonnepanelen bij Schiphol

Schiphol zou sceptisch zijn omdat de hinder ook niet werd verwacht op de Zwanenburgbaan, „maar daar is toch hinder geconstateerd”. Door de schittering op zonnige dagen kon Schiphol de afgelopen weken de Polderbaan niet gebruiken tussen 10.00 en 12.00 uur. Piloten konden last hebben van de weerkaatsing van het nieuwe zonnepark. Dit is een risico voor de vliegveiligheid, zei Schiphol. De maatregel geldt tot 23 maart. Daarna zou de stand van de zon genoeg zijn veranderd, schrijft het college van Haarlemmermeer.

In de brief van het college gaat het ook over het ‘deeply textured glass’ dat de zonnepanelen hadden moeten krijgen omdat ze in de buurt van een luchthaven liggen. Dat is een dikkere glassoort met een soort groeven waardoor die de zon minder weerkaatst. De zonnepanelen hebben dit glas echter niet gekregen. De producent koos voor een ander paneel, omdat het oude type panelen met dikker glas niet meer werd gemaakt, schrijft het college. De panelen hebben wel een laagje dat de reflectie moet tegengaan.

Het zonnepark bij Haarlemmermeer is nog deels in aanbouw. Het college heeft ervoor gekozen geen bouwstop op te leggen. „De omgevingsdienst geeft aan dat dit de problemen waarschijnlijk niet oplost. Het zonneveld waar de meeste klachten over zijn gekomen is al zo goed als klaar.” Volgens de brief wilde Schiphol deze bouwstop wel.

Een woordvoerder van Schiphol zegt later te reageren.