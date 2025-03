Costa: EU-leiders staan open om met VS te praten over tarieven

Buitenland

De leiders van de Europese Unie staan er open voor om met de Verenigde Staten te praten over de handelstarieven die zijn ingevoerd. Dat zei de voorzitter van de regeringsleiders António Costa woensdag op een persconferentie in Berlijn, die hij samen met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz gaf. De Europese Unie kondigde woensdagochtend importtarieven op Amerikaanse producten aan in reactie op de Amerikaanse importtarieven van 25 procent op staal en aluminium.