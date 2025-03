Branche: maatregelen EU ‘verwoestend’ voor sterkedrankindustrie

De belangenbehartiger vreest voor zowel bedrijven uit de EU die in de VS hebben geïnvesteerd als Amerikaanse ondernemingen die activiteiten hebben in Europa. SpiritsEurope verwijst in een verklaring naar het afschaffen van importheffingen op sterke dranken in 1997. Die afschaffing leidde volgens de organisatie tot een flinke groei van de trans-Atlantische handel tot 2018. Dat jaar voerde Donald Trump, toen nog in zijn eerste termijn als Amerikaanse president, voor het eerst weer heffingen in.

„Opnieuw worden sterke dranken het slachtoffer van een ongerelateerd handelsgeschil”, zegt directeur handel en economische zaken Pauline Bastidon van spiritsEurope. „Zoals we in onze talrijke contacten met de Europese Commissie de afgelopen zeven jaar hebben benadrukt, begrijpen we niet hoe dit zal helpen bij het bredere, ongerelateerde geschil over staal en aluminium.”